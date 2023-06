Afirmatiile legate de punerea sub supraveghere a luu Gupta, relatate pentru prima data de Financial Times, au fost facute de Hari Nada, in varsta de 58 de ani, un consilier principal la Nissan, intr-o scrisoare din 19 aprilie catre directorii independenti din consiliul de administratie al producatorului auto japonez. Reuters, care a vazut scrisoarea, este prima care a dezvaluit detaliile sale specifice. Acestea se refera la afirmatiile de supraveghere, o divizare puternica a conducerii in legatura cu relatia Nissan cu Renault si preocuparile legate de transferurile de proprietate intelectuala…