Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului, valabila pana sambata dupa-amiaza in majoritatea regiunilor din țara.

- Ploile se vor transforma in ninsoare de vineri dupa-amiaza și se va depune un strat de zapada. Vremea se racește semnificativ, se arata intr-o informare meteo emisa de ANM și valabila de vineri pana sambata seara. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar in Muntenia…

- Astazi, deși vremea se va raci accentuat in jumatatea de nord a tarii, valorile de temperatura se vor situa in continuare peste normele specifice perioadei, dar mai ales in sud si sud-est. Cerul va avea innorari si vor fi precipitatii pe arii relativ extinse. In vest, centru, nord și nord-est la inceput…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, incepand de vineri, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata. In zona de nord a țarii vom avea ninsori abundente, iar in restul țarii vremea va fi extrem de rece, cu posibilitatea de a avea lapovița și ninsoare."Miercuri și joi vorbim, in…

- Potrivit estimarilor Administrației Naționale de Meteorologie, in urmatoarele saptamani temperaturile vor continua sa scada la Cluj și vor fi minime cu minus. In zona Turzii se anunța ploi in weekend iar de duminica se racește semnificativ. Vor fi minime care ating pragul inghețului. Se termina practic…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a anunțat ca vremea se va raci azi fața de zilele precedente, cerul va fi temporar noros, indeosebi in cursul zilei pe arii relativ extinse urmand a se semnala ploi și cu caracter de aversa. Mai mult, in zona montana inalta precipitațiile vor fi…

- Un ciclon violent va lovi Romania, anunța ANM care spune ca ploi puternice vor curpinde intreaga țara. Vremea se va raci, incepand de miercuri, 8 noiembrie. In jumatatea nordica a țarii, iar local și in sud, racirea va fi insoțita de ploi slabe sau moderate, iar in zonele inalte de munte vor fi și precipitații…