- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca aceasta este ultima saptamana din acest an in care se va mai lucra pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud. Echipele constructorului vor reveni la munca din 8 ianuarie, cu „o mobilizare mai mare și activitate mai intensa”.

- In perioada 8-9 decembrie 2023, s-a desfașurat prima ediție a campionatului regional de curling, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani in parteneriat cu „Cornișa Aquapark&Sports” Botoșani. Echipele din cadrul competiției au fost formate din inspectori și profesorii de educație fizica din…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri Iași a demarat o inițiativa pentru imbunatațirea siguranței rutiere pe DN 2F, in zona Secuieni din județul Bacau. Aceasta inițiativa vine in contextul preocuparii constante a autoritaților pentru creșterea nivelului de siguranța pe drumurile naționale, avand in vedere…

- In cursul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei 02:00, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Sanduleni, sat Coman, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. Pentru gestionarea…

- Un blocaj temporar s-a produs, sambata dimineața, pe DN 17, pe sectorul cuprins intre localitațile Ilișești și Paltinoasa, pe fondul ninsorilor abundente, a informat Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași, prin intermediul paginii oficiale de Facebook. Potrivit comunicatului, echipele Secției…

- In acest moment, fulguiți mari acopera zona de munte a județului Suceava, mai precis in localitațile Radauți și Ghimeș (Bacau), transformand carosabilul intr-un tablou iernatic. Potrivit informațiilor meteorologice, stratul de zapada se menține sub 1 cm, iar drumurile principale sunt predominant umede,…

- La marginea localitații Margineni, județul Bacau, se inalța cu mareție un stejar care a devenit subiectul unei investigații ample. Echipa de silvicultori de la Direcția Silvica, Ocolul Hemeius, condusa de domnul Valentin Peptanus, a inițiat recent un proces de inspectare și masurare a acestui impresionant…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a anunțat ca miercuri, 11 octombrie, in prezența constructorului și a Serviciului Rutier Suceava, a avut loc inspecția preliminara a lucrarilor de amenajare a variantei provizorii la podul peste raul Suceava de la Milișauți, "vestitul" pod ...