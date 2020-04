Ninsoare ca în lunile de iarnă în Poiana Brașov / VIDEO Mai sunt doar câteva zile pâna la Paște, iar în Poiana Brașov ninge ca în lunile de iarna! Pe pamânt s-a așezat și un covor subțire de zapada. Imaginile cu ninsoarea din seara zilei de 14 aprilie au fost publicate pe pagina de Facebook Poiana Brașov/România. Racirea vremii a permis ca la munte sa se înregistreze ninsori. Un cod galben de ninsori în zonele montane și de vânt intens în restul țarii a fost emis pâna la ora 21:00. Rafale puternice vor fi și în cursul nopții, când va fi în… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Racirea vremii a permis ca la munte sa se inregistreze ninsori. La Poiana Brașov zapada s-a așternut cațiva centimetri. Un cod galben de ninsori in zonele montane și de vant intens in restul țarii a fost emis pana la ora 21:00. Rafale puternice vor fi și in cursul nopții, cand va fi in vigoare o noua…

- Interval de valabilitate: 14 aprilie, ora 06:00 – 14 aprilie, ora 21:00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, predominant ninsori la munte In dimineața zilei de marți (14 aprilie), in Banat și Crișana, apoi treptat și in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, iar din orele…

- Vreme de iarna in Romania, deși ne indeptam cu pași repezi catre sfarșitul lunii martie. Insa cei varstnici spun ca s-au mai vazut astfel de situații, de-a lungul timpului, așa ca nu ar trebui sa ne mire rabufnirea hibernala a vremii. Meteorologii au emis cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta schimbari dramatice de vreme. Temperaturile vor scadea brusc, iar ploile care pune stapanire pe Romania se vor transfroma in ninsori. Si in Bucuresti se intoarce iarna.

- Urmatoarele zile vor aduce vreme frumoasa in Romania, insa mai multe regiuni vor fi lovite de un val de frig la inceputul saptamanii viitoare, cand sunt așteptate ploi in toata țara, iar la munte, ninsori.

- Intr-o perioada in care unii turiști romani anuleaza vacanțe externe și sunt reticenți in a calatori in general, hotelurile și pensiunile din Delta Dunarii sunt rezervate aproape integral de Paște și 1 Mai. Zilnic, se fac rezervari in Delta pentru lunile aprilie și mai și chiar pentru sezonul estival,…

- Iarna s-ar putea instala in Capitala și in mai multe zone din țara in zilele viitoare. Vremea se va raci accentuat in Bucuresti pe parcursul urmatoarelor trei zile, vantul se va intensifica si isi vor face aparitia precipitatiile, la inceput sub forma de ploaie, dupa care predominant ninsoare, mai ales…

- Iarna iși intra in drepturi incet, dar sigur in zonele de munte. In timp ce 27 de județe din țara se afla sub cod galben de ninsori, altele se afla sub avertizare de tip cod portocaliu de zapada, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.