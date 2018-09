Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe animale obisnuite mai degraba cu caldura desertului au fost fotografiate in timp ce se bucurau de zapada adusa de un curent de aer rece in unele regiuni din Africa de Sud, scrie The Guardian, conform news.ro.Girafe, antilope, rinoceri si elefanti au fost fotografiati in conditii…

- Prognoza meteo pentru perioada 4-16 septembrie 2018, emisa de ANM. In Transilvania, vremea se raceste in urmatoarea saptamana, apoi se incalzeste iar. Pana in 6 septembrie, sunt asteptate ploi. Vremea in Banat In Banat, vremea va fi calda in prima zi, cu temperaturi maxime, in medie, de 28 – 29 de grade…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vom avea parte de un început de saptamâna cu temperaturi puțin mai scazute fața de media normala pentru aceasta perioada.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 14 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- In aceste imagini se vede epava avionului american C-53 Skytrooper Dakota prabusit in 1946, in gheterul Gauli, din Alpii elvetieni, in 19 Noiembrie, dupa aproximativ un an de la incheierea razboiului. Avionul venind din Austria si indreptandu-se spre Italia, s-a lovit de ghetar din…

- Vremea va fi in general instabila in Maramures, Transilvania si Moldova, precum si in zonele de deal si de munte, unde vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In restul teritoriului cerul va fi variabil si astfel de fenomene…

- Vremea se racoreste in weekend, urmand sa ploua in toata tara, in special in zonele de nord si la munte, unde vor fi averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de ale vantului, dar si posibile caderi de grindina. Temperaturile vor fi cuprinse intre 22 si 30 de grade…

- Prognoza meteo 26 iunie. Marți dupa-amiaza, vor cadea averse slabe de ploaie insoțite de descarcari electrice in regiunile intracarpatice, in timp ce in sud și in est cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla moderat in sud-est și slab, cel mult slab pana la moderat in restul zonelor…

- Imagini spectaculoase din munții Parang. Temperaturile din ultimele zile au scazut, in munte, cu mult sub normalul acestei perioade. Natura creaza și surprinde. In toiul verii (calendaristice) la munte peisajul a devenit hibernal. Plapandele flori au fost invelite intr-o colivie de gheața.…