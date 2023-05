S-a depus un strat consistent de zapada la altitudini mari in Carpatii Meridionali si Occidentali. Zapada mosoara peste 2 metri la Varful Omu. La Balea Lac, stratul de zapada masoara aproape doi metri si sunt asteptate precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. La Ranca ninge la mijlocul lunii mai La Ranca ninge abundent, sambata […] The post Ninge abundent in Romania, sambata dimineața. Peisaj de iarna in toata regula - VIDEO first appeared on Ziarul National .