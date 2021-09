Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura, a declarat ca vrea ca paturile ecologice din carton pe care au dormit sportivii in perioada Jocurilor Olimpice si Jocurilor Paralimpice de la Tokyo sa fie folosite pentru pacientii cu covid-19, relateaza Kyodo News.

- Selectionata Mexicului a cucerit medaliile de bronz in turneul masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, vineri, dupa ce a invins echipa tarii gazda, Japonia, cu 3-1 in finala mica. Sebastian Cordova a deschis scorul in min. 13, din penalty, si a furnizat assist-uri…

- Una dintre curiozitatile Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) este reprezentata de faptul ca in Satul Olimpic sportivii dorm pe paturi ecologice din carton, iar unii dintre acestia s-au amuzat pe marginea acestui lucru, demonstrand insa soliditatea lor pe retelele de socializare, informeaza…

