Stiri pe aceeasi tema

- Spune-mi de ce stai daca nu ne mai… Irina Rimes e unul dintre artiștii care a intors iubirea pe toate parțile, de la primele scantei ale dragostei, la o relație pe sfarșite sau terminata cu regret. In ,,Flori de mai”, povestitoarea noastra preferata vorbește cu talc despre o relație in care scanteia…

- Viața e prea scurta ca sa ne uram pe drum Tu pe cine ai pune in genericul filmului vieții tale? E intrebarea pe care The Motans o ridica in noua sa piesa: ,,Generic”. Pe ritmul unei chitare acustice blande și cu gandul la efemeritatea vieții, artistul iși asuma rolul personajului care iți amintește…

- Atunci cand ai nevoie urgenta de bani, creditele IFN (instituții financiare nebancare) sunt soluția ideala. Acestea sunt mai eficiente și mai rapide decat un credit obținut prin bancile tradiționale, oferind un proces simplificat și rapid.Cum se obține un imprumut rapidIn concluzie, creditele nebancare…

- Killa Fonic nu ia pauze, artistul nu inceteaza niciodata sa livreze pentru fanii sai bucați din experiențele și sufletul sau. De aceasta data, Killa vine cu EP-ul “SS1000”, EP ce continua seria creativa a albumului „Osvaldo”, explorand infinita lume a muzicii prin sound-uri diverse și pastrandu-și dansul…

- Bancile vor fi obligate, potrivit noilor reglementari pregatite, sa furnizeze solutii de refinantare si restructurare clientilor aflati in dificultate – cum ar fi amanarile la plata, reducerea dobanzii sau a soldului, printre altele – indiferent daca acestia au credite ipotecare sau de consum, releva…

- Pretul locuintelor din zona euro ar putea sa se indrepte spre o scadere "dezordonata" pe masura ce ratele mari la creditele ipotecare fac inaccesibila achizitionarea unei locuinte de catre persoane fizice si neatractiva pentru investitori, a apreciat miercuri Banca Centrala Europeana (BCE), transmite…

- Suspiciuni de practici inșelatoare cu creditele romanilor. Consiliul Concurenței va extinde investigația legata de banci Consiliul Concurentei a primit vineri o informare din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la suspiciuni privind comportamentul bancilor.…

- Estimari optimiste au fost anuntate astazi de Banca Nationala. In luna aprilie, rata inflatiei s-a redus pana la 18,1 la suta. In luna februarie, aceasta constituia 25,9%. Odata cu trendul descendent inflationist a scazut rata de baza si s-au ieftinit creditele.