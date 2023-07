Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- Astazi a fost una dintre "cele mai grele zile" pentru Ucraina de pana acum in timpul razboiului, dupa ce Rusia a lansat un nou val de lovituri aeriene asupra țarii, a declarat un consilier de politica externa al președintelui Volodimir Zelenski, informeaza Sky News.Un bombardament efectuat in cursul…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ieri, cu ocazia zilei de 8 mai, cand a fost celebrata victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- In timp ce consecințele presupusului atac cu drona de miercuri dimineața asupra Kremlinului au continuat sa domine fluxul de știri din Rusia, vicepreședintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a facut un apel neobișnuit pentru inființarea unei "escadrile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…