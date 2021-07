Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, proiectul de lege prin care angajații pot ramane in campul muncii pana la 70 de ani, la cerere. La stat, salariul nu va mai putea fi cumulat cu pensia, insa sunt mai multe excepții despre care ministrul Muncii spune ca erau necesare pentru ca legea sa fie…

- ”Voi trimite in Congres un proiect de lege care va converti bircoin in moneda legala”, a anuntat, intr-un mesaj video, la Conferinta Bitcoin 2021, care s-a desfasurat in orasul american Miami la 4 si 5 iunie, Nayib Bukele. Obiectivul sau este sa genereze locuri de munca si sa ”permita o includere financiara…

- Piața muncii din Statele Unite ale Americii incepe sa-și revina cu viteza dupa efectele catastrofale ale pandemiei de coronavirus – in mai, angajatorii americani și-au accentuat eforturile de recrutare și au marit salariile, in competiția pentru reangaja milioanele de americani șomeri, relateaza Reuters.

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, astazi, redeschiderea salilor de spectacol, a cinematografelor, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30%."Incidența in capitala a ajuns, astazi, la 2,62. Așadar, poate fi permisa funcționare restaurantelor și…

- In primul trimestru al anului, conform IDC, au fost vandute 39,9 milioane tablete, cu 55,2% mai mult decat in primul trimestru al anului trecut. O crestere asa mare nu a mai inregistrat aceasta piata din 2013. Cu 12,7 milioane de unitati livrate, Apple si-a consolidat pozitia de lider, dupa ce a crescut…

