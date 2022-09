Stiri pe aceeasi tema

- Cand elevii ruși s-au intors la școala saptamana aceasta, mulți dintre ei au descoperit ca atmosfera și programa vor arata un pic diferit fața de anii trecuți, relateaza site-ul Meduza.

- Din toamna, elevii din Rusia vor avea o disciplina noua, numita „Conversații despre ceea ce este important”, scrie publicația independenta Meduza. In clasele primare, elevii vor invața despre „patriotism” și „dragostea pentru Rusia”, iar cei din clasele mai mari vor primi noțiuni mai complexe pro-Kremlin…

- Profesorul de științe politice Alina Mungiu-Pippidi iși exprima solidaritatea cu organizația Amnesty International, care a publicat recent un raport in care precizeaza ca tacticile de lupta folosite de Ucraina pun in pericol civilii. Intr-un articol de opinie publicat in Romania Curata , Mungiu-Pippidi…

- UE și SUA acuza Rusia ca a creat o criza alimentara globala odata cu invazia sa din Ucraina. Profesorul de istorie la Yale, Timothy Snyder, gasește chiar paralele istorice de rau augur intre evenimentele actuale și foametea din Ucraina – și parți ale Rusiei – cauzata de colectivizarea bolșevica de la…

- ​Am intrebat elevii de la un liceu de top ce fac dupa Bacalaureat. Unu din doi pleaca in strainatate ● Mananca, roaga-te, uraște ● Șeful banilor din Sport ● Interviu rar cu Serghei Lavrov: „Noi nu am invadat Ucraina. Rusia nu este curata ca lacrima și nu ne este rușine sa aratam cine suntem”

- Cei aproape 173.000 de elevi care au terminat clasa a VIII-a susțin astazi a doua proba la Evaluarea Naționala 2022 , dupa cea de limba romana, este vorba despre examenul la matematica. Fața de anul trecut, și aceasta a doua proba se va desfașura in condiții normale, dupa ce starea de alerta a fost…

- Ministerul de finante de la Moscova a anuntat marti ca va restrictiona accesul public la unele date privind cheltuielile bugetare pentru a proteja Rusia de sanctiunile occidentale, transmite Reuters.

- De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, tot mai mulți profesori ruși sunt amendați, forțați sa-și dea demisia sau chiar arestați pentru ca nu susțin propaganda pro-razboi din instituțiile de invațamant, scrie ziarul independent rusesc The Moscow Times , citat de Școala 9. Este și cazul unei profesoare…