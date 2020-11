Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia FC Voluntari a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Poli Iasi, în etapa a X-a a Ligii I, informeaza News.ro.Au marcat: Achim '5 si '52, M. Lopez '34, Ad. Popa '58. Vezi aici reușitele.Min. 5, 1-0: Gradinaru a centrat din…

- Astra: Lazar – Bruno, Graovac, Gaman, Radunovic – Stahl ("85 - Merloi) , Serban ("2 - Canadija), Crepulja ("85 - Moise), V. Gheorghe – Montini ("65 - Wuthrich), Budescu ("85 - Balaure). Antrenor: Alexandru Radu. Poli: Bosz - Cabral, De Iriondo, Baxevanos, Busu – Passaglia, Onea ("3 - Calcan), Fr. Cristea…

- ct * Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Bic ("82 - Mateiu), Cicaldau ("76 - Screciu) – Baiaram, Koljic ("43 - Barbut), Ivan. Antrenor: Cristiano Bergodi. Poli: Axinte – Onea ("88 - Popadiuc), Mihalache, Baxevanos, Busu – Vanzo ("66 - Acka), Breeveld ("15 - De…

- Formatiile de start Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Bic, Cicaldau – Ivan, Koljic, Baiaram. Antrenor: Cristiano Bergodi. Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu – Vanzo, Breeveld, Passaglia – Platini, A. Cristea, Calcan. Antrenor: Daniel Pancu. Arbitri:…

- Formatia FCSB a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2, de echipa Poli Iasi, in etapa a cincea a Ligii I.Pentru Poli Iasi au marcat Andrei Cristea '8, '22, '53, Passaglia '19 si Calcan '71, in timp ce pentru FCSB au punctat Istrate '6 si Tanase '60 (penalti). Din minutul…

- UTA: Moldovan – Tomozei ("70 - Pleasca), Erico, Benga, Rrumboullaku– Tescan ("54 - Ursu), Albu, Rosu, Buhacianu ("88 - Rusu) – Hora ("46 - Morar), Rus ("70-. Ionita). Antrenor: Laszlo Balint. Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu – Vanzo, Breeveld ("75 - Fr. Cristea), Passaglia – Platini ("90^2…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I, in care gazdele au condus cu 1-0, potrivit news.ro.Au marcat Zajmovic ‘2 pentru Poli Iasi si Ciocan ‘8, Romeo ’30, Busu ’66 (autogol) si Deaconu ’82 pentru Gaz…

- FC Botosani: Pap – Harut, Chindris, Seroni, Holzmann ('74 - Tiganasu) – Florescu ('66 – Askovski), Rodriguez, Campanu ('41 – Babunski) – Roman ('46 – Keyta), Dugandzic, Ofosu. Antrenor: Marius Croitoru Poli Iasi: Axinte – Cabral, Ciobanu ('86 - Fr.Cristea), Mihalache, Onea – Vanzo ('56-Acka), De…