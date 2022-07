Nikon vrea să iasă de pe piaţa DSLR, axându-se pe aparate mirrorless Nikon are o veste proasta pentru utilizatorii aparatelor sale DSLR care sperau sa mai vada un urmas pentru D6: compania a anuntat ca nu va mai produce DSLR-uri, axandu-se doar pe aparatel mirrorless. Informatia vine de la publicatia japoneza Nikkei, bine conectata in piata. Aceasta veste marcheaza finalul unei ere si confirma faptul ca Nikon D6 este ultimul DSLR lansat de companie, el sosind in iunie 2020. Compania va continua sa produca si sa distribuie DSLR-urile existente, precum D6 si D3500. Prima sa camera single-lens reflex film, Nikon F in 1959, fiind una dintre cele mai avansate camere… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

