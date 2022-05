Grupul de la Beaverton (Oregon) isi justifica aceasta decizie prin ”dificultati operationale in Rusia”. Cotidianul rus Vedomosti scrie ca acordurile de distributie ale Nike cu principalii sai doi parteneri comerciali din Rusia expira joi. Este vorba despre inclusiv despre grupul Inventive Retail Group (IRG), care gestioneaza reteaua de magazine dedicate Up & Run. Nike ”a luat decizia de a nu prelungi acorduri comerciale sau de incheia altele noi, inclusiv cu franciza Up & Run”, declara Nike AFP intr-un mesaj. MAGAZINE MONO-MARCA Nike a anuntat la inceputul lui martie, la cateva zile dupa invazia…