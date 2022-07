Nigerianul Christian Irobiso a semnat cu FC Petrolul Ploieşti Fotbalistul nigerian Christian Irobiso a semnat cu FC Petrolul Ploiesti un contract valabil pentru urmatoarele doua stagiuni, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Atac puternic al rușilor in regiunea Dnepropetrovsk: au tras… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Atac puternic al rușilor in regiunea: au tras…

Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt a anuntat, luni, ca a obtinut serviciile mijlocasului Alexandru Rauta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Fotbalistul sarb Aleksandar Kolarov, fundasul echipei italiene de fotbal Inter Milano, si-a anuntat duminica, prin intermediul unei scrisori, retragerea din activitate la varsta de 36 de ani, informeaza cotidianul L'Equipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fundasul Gabriel Tamas, ultima oara la FC Voluntari, a fost transferat, joi, de Petrolul Ploiesti, el semnand un contract valabil pana in 2024 cu gruparea nou-promovata in Liga I de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Transgaz si Banca Europeana pentru Investitii (BEI) au semnat luni un acord privind furnizarea de servicii de consultanta in vederea elaborarii strategiei pentru decarbonizare a companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Transferul atacantului Erling Haaland de la Borussia Dortmund la Manchester City ar putea fi anuntat in aceasta saptamana, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fotbalistul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, nu considera ca se afla intr-un conflict de interese prin faptul ca a participat impreuna cu Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) la organizarea Supercupei Spaniei in Arabia Saudita, informeaza marca.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, nu a dorit sa vorbeasca despre posibilul transfer al lui Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, si a asigurat ca in acest moment are "alte lucruri in minte", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…