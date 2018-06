Stiri pe aceeasi tema

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, a declarat un responsabil local pentru AFP. ''S-a constatat…

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursele au informat ca explozia a…

- Zeci de persoane si-au pierdut viata marti in doua atentate sinucigase comise intr-o moschee si o piata din orasul Mubi, in nord-estul Nigeriei, au afirmat martori oculari, relateaza AFP.'Am transportat zeci de morti si raniti spre spital si operatiunea de salvare este in curs de desfasurare',…

- 'Am transportat zeci de morti si raniti spre spital si operatiunea de salvare este in curs de desfasurare', a declarat un voluntar din cadrul echipei de salvare, Habu Saleh. "Este inca dificil sa prezentam un bilant exact al victimelor, deoarece inca evacuam victimele", a adaugat el. Un…

- Ministerul Sanatatii afgan a anuntat ca cel putin 21 de persoane au fost ucise, inclusiv un fotograf AFP si alti trei reporteri, si 27 sunt ranite in urma dublului atentat sinucigas comis luni dimineata la Kabul, in zona Shashdarak din apropierea Ambasadei SUA si agentiei afgane de informatii...

- Trei atacatori sinucigasi au atacat marti politisti si paramilitari in orasul Quetta din sud-vestul Pakistanului, ucigand sase politisti si ranind alti 15, au anuntat oficiali pakistanezi, informeaza...

- Un atac al grupari teroriste Biki Haram s-a soldat cu numeroase victime la Maiduguri. Bilantul preliminar indica 18 morti si 84 de raniti. Maiuguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist. Boko Haram, care inseamna in limbile locale „Educația non-islamica este pacatul”, se…

