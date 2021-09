Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai multi copii sunt ucisi sau recrutati de catre gruparile armate teroriste in Niger, in special in zonele de frontiera din Burkina Faso si Mali unde atacurile jihadiste s-au intensificat in ultimele luni, a denuntat luni Amnesty International, relateaza AFP preluat de agerpres. ''In…

- Din ce in ce mai multi copii sunt ucisi sau recrutati de catre gruparile armate teroriste in Niger, in special in zonele de frontiera din Burkina Faso si Mali unde atacurile jihadiste s-au intensificat in ultimele luni, a denuntat luni Amnesty International, relateaza AFP.

- Sunt tot mai multi copii si tineri care fac COVID, chiar forme grave. Cum numarul infectarilor tot creste chiar si in vacanta, medicii si autoritatile incearca sa-i convinga pe parinti sa-si vaccineze copiii, sa fie protejati inainte sa inceapa scoala.

- Burkina Faso a inceput joi trei zile de doliu national in urma atacului jihadist de miercuri in care au fost ucisi 47 de jandarmi si civili in nordul tarii, intr-un nou masacru care ridica semne de intrebare cu privire la capacitatea fortelor de securitate de a combate violentele jihadiste, transmite…

- Ministerul a explicat intr-un comunicat ca fortele de securitate aflate intr-o misiune de aprovizionare au fost prinse mai intai intr-o "ambuscada pregatita de grupuri teroriste armate", inainte ca militarii care incercau sa evacueze ranitii sa dea peste "un dispozitiv exploziv improvizat".Bilantul…

- In total, 15 militari din trupele Nigerului si-au pierdut viata sambata si alti sase sunt "dati disparuti" dupa un atac "terorist" in departamentul Torodi (sud-vest) langa frontiera cu Burkina Faso, a anuntat duminica seara Ministerul Apararii de la Niamey, noteaza AFP. Ministerul a explicat…

- Un raport realizat anual de ONU arata ca aproape 2.700 de copii au fost uciși in conflicte armate anul trecut, la nivel global. Alți peste 8.500 de copii au fost folosiți pe post de soldați. Bilanțul a fost realizat cu date verificate despre abuzurile ale caror victime sunt copiii aflați in mijlocul…

- Deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, afirma ca „Guvernul Austeritatii PNL-USR+UDMR taie trei transe de crestere a alocatiilor, fiecare de cate 20% si arunca doar cativa lei copiilor”.