Nicușor Halici: PSD a oprit creșterea prețurilor la alimente Nicușor Halici, președintele PSD Vrancea: PSD a oprit creșterea prețurilor la alimente! Au inceput sa fie vazute efectele masurii de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de baza, care duce la scaderea semnificativa a prețurilor pentru 14 produse nelipsite din coșul de cumparaturi al fiecaruia dintre noi! In toate supermarket-urile din țara, painea, laptele de […] Articolul Nicușor Halici: PSD a oprit creșterea prețurilor la alimente apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

