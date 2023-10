Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a luat o decizie radicala joi, semnand dispozitia prin care Daniel Rasica, Directorul General al Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, a fost demis din functie. Aceasta schimbare la varful Politiei Locale vine ca urmare a mai multor probleme care au afectat municipiul…

- Nicusor Dan l-a dat afara pe pe seful Politiei Locale, Daniel Rașica, dupa ce institutia nu a fost capabila sa gestioneze situatia din parcul IOR. Nicușor Dan ar fi fost de mai multa vreme nemulțumit de activitatea lui Rașica. Pe langa faptul ca acesta era un apropiat al PSD, fiind numit in funcție…

- Atenție la depozitarea deșeurilor in Alba Iulia. Polițiștii locali din municipiu desfașoara controale in teren In perioada 18 – 22 septembrie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locala Alba Iulia desfașoara activitați conform atribuțiilor prevazute in Legea 155/ 2010 și Hotararea Guvernului…

- Baimarenii se plang ca de foarte multe ori, dupa lasarea serii, gaștile de tineri sau oamenii strazii fac foarte multa galagie. Nu de puține ori intervine Poliția Locala, care aplica amenzi celor care sunt implicați și se iau masuri pentru a preveni astfel de probleme sa mai existe și pe viitor. Insa…

- Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu au existat oameni care sa stea fara caldura mai mult de doua sau trei zile”.”Au existat avarii dar nu acele avarii mari, sistematice, uriase pe care sa nu poti sa le rezolvi”, a spus primarul, el aratand ca acesta este ”rezultatul unei politici dezastruoase…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan afirma marti, ca de Ziua Marinei Romane saluta toti marinarii si le ureaza sa navigheze lin si sa continue sa poarte cu mandrie steagul Romaniei peste mari si oceane, potrivit news.ro.”In aceasta zi cand praznuim Adormirea Maicii Domnului si serbam deopotriva Ziua…

- Primarul General se distreaza de minune pe unde are șansa, asta in timp ce bucureștenii fac dușuri reci, din cauza deselor avarii și reparații. Dupa ce a fost surprins in slip, la piscina, acum a fost fotografiat cu prosopul, de la brau in jos, pe model „Marica”. Nicușor Dan, primarul ‘Marica’ al administrației:…

