Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala a acestei investitii fiind de circa 500.000 de lei cu TVA. „Demaram zilele urmatoare, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ‘Parc freerun si parkour pentru copii si adolescenti’, unul din cele 4 proiecte castigatoare in cadrul procesului de bugetare participativa…