- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, susține ca scandalurile de la conferințele sale de presa nu sunt intamplatoare și ii cere Gabrielei Firea sa vina public și sa se delimiteze de aceste acțiuni.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea…

- La cateva zile dupa ce a bruiat conferinta de presa a lui Nicusor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria Capitalei, viceprimarul Aurelian Badulescu a fost trimis in concediu de odihna, conform unor surse din interiorul PMB.Pe 5 iunie, Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa in Prelungirea Ghencea,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți, la Digi24, intrebat pe cine voteaza la Primaria Capitalei intre Gabriela Firea (PSD) și Nicușor Dan (PNL-USR), ca il voteaza „pe candidatul Pro Romania”. Deci nu o sa o susțineți pe Firea?, a fost intrebat Ponta. „Nu am luat aceasta decizie”, a…

- Primarul Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, a folosit vizita lui Ludovic Orban în Centrul Vechi din București pentru a se lauda cu ”realizarile” din timpul mandatului sau. Ea a susținut ca se bucura ”sincer„ ca premierul liberal s-a simțit bine, grație consolidarii…

- Nicușor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria Capitalei a avut o prima reacție dupa scandalul cu Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei. Nicușor Dan a spus ca atitudinea lui Badulescu i-a adus un mare deserviciu viceprimarului. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus la postul B1TV ca acesta a avut o…

- Nicusor Dan a afirmat intr-un interviu acordat Adevarul ca nu s-a inscris in cadrul testarii organizate de Primaria Capitalei. "Asta e tot ce a facut Gabriela Firea. A incercat sa para ca face ceva ca in filmul ala de la Revolutie. Sunt total inutile si sunt bani aruncati. Un lucru…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…