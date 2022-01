Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, joi, ca angajatii Societatii de Transport Bucuresti trebuie sa isi reia “imediat” activitatea in urma deciziei Tribunalului Bucuresti de suspendare a grevei. “Decizia Tribunalului Bucuresti din aceasta dupa-amiaza e clara: greva orchestrata politic de la STB se suspenda. E o decizie executorie, deci trebuie pusa in aplicare de urgenta. Lucrul trebuie reluat imediat, iar mijloacele de transport sa fie puse in functiune ca sa deserveasca bucurestenii. Sper ca nimeni – niciun lider de sindicat, niciun sindicalist controlat politic – nu va indrazni…