Nicușor Dan: „Să facem un sondaj să vedem dacă trebuie să mă tund” Intrebat daca „s-a certat cu frizerul”, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a inceput sa rada și a propus un sondaj pe aceasta tema. Intrebarea i-a fost adresata vineri, in timpul unei conferințe de presa la Primaria Municipiului București. „Va schimbați coafura? V-ați certat cu frizerul?”, a fost intrebarea unui reporter. „Sa facem un sondaj in randul bucureștenilor, sa vedem daca trebuie sa ma tund”, a fost raspunsul edilului, care a inceput sa rada in momentul in care i-a fost adresata intrebarea. Dan este al doilea primar general al Capitalei care are probleme publice din cauza podoabei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

