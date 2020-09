Stiri pe aceeasi tema

- "Exista doi candidati care au sanse, Gabriela Firea si cu mine. Daca un bucurestean vrea sa scape de Gabriela Firea, trebuie sa ma voteze pe mine. Acum suntem in turul 2 de fapt", a declarat Nicusor Dan, la TVR1, miercuri seara. Candidatul a explicat si care este solutia sa pentru companiile…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Gabriela Firea si cu el au sanse pentru a castiga fotoliul de primar al Bucurestiului, iar in cazul in care el va fi castigatorul ”unii dintre directorii din primarie vor zbura din prima”.

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, il desconsidera pe Traian Basescu in cursa pentru fotoliul de primar al Bucurestiului. Reprezentatul USR Plus si PNL afirma ca in aceasta campanie electorala exista doar doua personalitati importante: el si Gabriela Firea.

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca are șanse mari sa obțina un nou mandat de primar general al Capitalei dupa alegerile locale programate pe 27 septembrie. Intr-o intervenție in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, actualul europarlamentar PMP a declarat ca mizeaza pe votul celor care…

- Candidatul opoziției, Nicușor Dan, și actualul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, sunt favoriți la alegerile pentru Primaria Municipiului București, programate pe 27 septembrie, conform bookmakerilor Betfair.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA!…

- La cateva zile dupa ce a bruiat conferinta de presa a lui Nicusor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria Capitalei, viceprimarul Aurelian Badulescu a fost trimis in concediu de odihna, conform unor surse din interiorul PMB.Pe 5 iunie, Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa in Prelungirea Ghencea,…

- La doua zile dupa incidentul din prelungirea Ghencea, unde Aurelian Badulescu l-a bruiat pe Nicusor Dan, primarul Gabriela Firea a explicat ca viceprimarul Badulescu a ajuns acolo pentru ca presa a cerut „puncte de vedere tehnice” la bilanțul pe care candidatul PNL-USR il facea a doua zi.„Cu o seara…