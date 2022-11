Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma indicatorii tehnico-economici pentru inlocuirea elementelor metalice din zona superioara a patinoarului Flamaropol vor fi actualizati la urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Semafoarele din zona Unirii din Bucuresti functioneaza de cateva saptamani pe culoarea galben intermitent, iar autoritațile se tot chinuie sa rezolve problema aparuta din cauza bordurilor pe care s-a gasit sa le schimbe iar edilul sectorului 3, Robert Negoița. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, promite…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca pretul gigacaloriei nu va crește in aceasta iarna și a adaugat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.„In momentul asta, octombrie, din 860 de lei gigacaloria, bucurestenii platesc 350, primaria 510, pretul…

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni suspendarea Dispoziției nr. 1454/20.07.2022 a primarului general Nicușor Dan, prin care se intenționa demolarea cladirii Cathedral Plaza. Primarul Capitalei a semnat in august dispozitia de demolare a cladirii, dupa o decizie definitiva a instanței care a declarat…

- Dumitru Prunariu, singurul roman care a zburat vreodata in spațiul cosmic, a primit, joi, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București, titlul de Cetațean de Onoare. „Merita cu certitudine un loc in galeria personalitaților Bucureștiului”, spune Nicușor Dan, potrivit Mediafax.…

- Primaria scoate la mezat 11 de terenuri cu diverse destinații: construcții locativ-individuale zona R2, ansamblu rezidențial zona C2-R6, obiectiv compatibil cu zona C7, baza de producție și depozitare, zona C7, precum și spații pentru deținatorii de terenuri adiacente. Licitația funciara cu strigare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca va propune, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, alocarea sumei de un milion de lei pentru festivalul national de teatru din Romania-FNT 2022, care se va desfasura in perioada 5-13 noiembrie, conform news.ro.…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, acuza fosta administrație ca nu a asigurat mentenanța la acoperișul Arenei Naționale, iar acum acesta are nevoie de reparații majore. In replica, fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, publica o serie de documente prin care arata ca mentenanța a fost asigurata…