Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a dat dovada de responsabilitate cand s-a retras din cursa pentru Primaria Capitalei, punand inaintea aspirațiilor personale binele comun, a declarat, la RFI, Nicușor Dan, candidat...

- Conform comunicatului transmis joi seara de Alianta USR-PLUS, anuntul PNL privind sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei arata ca Alianta USR PLUS ramane principalul proiect politic reformist al Romaniei si considera ca acest semnal ar trebui urmat in toata tara, in vederea inlaturarii…

- Purtatorul de cuvant al Aliantei USR-PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, joi, ca anuntul PNL de sustinere a candidaturii lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei a schimbat datele problemei, Vlad Voiculescu urmand sa anunte in scurt timp decizia luata."Cu siguranta, Vlad Voiculescu este un politician…

- Nicusor Dan a declara joi pe Facebook ca decizia PNL de a-l sustine pe acesta pentru Primaria Capitalei este un gest „de mare responsabilitate politica”, in contextul in care „PNL-ul are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta pozitie”. Candidatul sprijinit de USR si PNL a subliniat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…

- „Am spus de la inceput ca vreau ca opoziția sa aiba un candidat unic. Aș vrea sa fiu eu acela. Daca nu voi fi eu acela, voi face un pas in spate”, a declarat Nicușor Dan, intrebat daca se va retrage daca Alianța USR-PLUS ii va cere asta.USR București l-a validat pe Nicușor Dan candidatul filialei la…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…