Nicușor Dan le-a răspuns dezvoltatorilor imobiliari care critică suspendarea PUZ-urilor de Sector Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a replicat azi in conferința de presa și pe Facebook la criticile aduse de dezvoltatorii imobiliari. O parte dintre aceste grupuri au exagerat și l-au activat pe primarul general. Acesta vrea sa suspende in Consiliul General PUZ-urile a 5 sectoare din București, cu excepția celui al Sectorului 1. „In ultimii ani, urbanismul din București a fost o golanie, care a costat scump orașul. Voi introduce pe ordinea de zi a ședinței CGMB de vineri proiecte de hotarare pentru suspendarea pe doi ani a PUZ-urilor de sector. Primul argument: PUZ-urile de sector… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a oprit demolarea unei case cu o istorie de peste 100 de ani, care a fost ridicata dupa planurile arhitectului Ateneului, Albert Galleron."Casele valoroase ale Bucureștiului trebuie pastrate și valorificate, nu distruse. Am oprit azi demolarea unei…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca incepe campania de desființare a companiilor municipale inființate de Gabriela Firea, companii care „au dus la o risipa incredibila de bani publici”. „Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus…

- Dupa ce a acceptat nominalizarea pentru funcția de ministru al Sanatații in noul Guvern Cițu, Vlad Voiculescu a precizat ca unul dintre motivele pentru care a renunțat la funcția de viceprimar al Bucureștiului este acela ca primarul general Nicușor Dan nu i-a raspuns la telefon „mai bine de o luna”."Cu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va propune ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021, informeaza Agerpres."Vom discuta luni, in sedinta Consiliului…

- Primarul general Nicușor Dan a lansat duminica un nou atac la fostul edil al Capitalei. „Avem 6 saptamani de cand incercam sa ținem pe linia de plutire un oraș facut praf și sa punem bazele dezvoltarii viitoare. Nu vreau sa pierdem timpul in polemici și sa ne scuzam invocand greaua moștenire. Dar tupeul,…