- Deși accesul la Targul de Craciun Bucuresti organizat de Nicușor Dan nu este permis decat persoanelor cu certificat verde COVID, se pare, totuși, ca organizarea este deficitara in acest an, ba chiar zadarnicește combaterea bolilor. Chiar daca suntem in plina pandemie și o noua tulpina sud-africana…

- Prajitura Greta Garbo, turta dulce preparata de o familie dupa retete transmise de patru generatii, ciocolata turnata in cele mai ciudate forme, delicatese culinare si produse specifice sarbatorilor – toate sunt atractiile Bucharest Christmas Market sau, mai simplu, Targul de Craciun Bucuresti, deschis…

- Primaria Capitalei da startul sarbatorilor de iarna vineri, cand, in Piața Universitații, la Targul de Craciun București și pe bulevardele din centrul Capitalei se va aprinde, la ora 18.00, iluminatul...

- Primaria Capitalei a anuntat ca vineri, la Targul de Craciun Bucuresti si pe bulevardele din centrul Capitalei se va aprinde, la ora 18.00, iluminatul festiv. Primaria va organiza trei evenimente dedicate Craciunului in Piata Universitatii, Centrul Vechi si bulevardul Decebal.

- Targul de Craciun Bucuresti se va desfasura in perioada 26 noiembrie - 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, transmite vineri, Primaria Capitalei. Potrivit unui comunicat, in...

- Nicușor Dan nu poate merge la Targul de Craciun Bucuresti ce se va desfasura in perioada 26 noiembrie - 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, deși este organizat chiar de el. Motivul: intrarea se face in baza certificatului de vaccinare, iar primarul nu vrea sa se vaccineze.…

- Dupa un an fara astfel de evenimente de iarna, acum, Nicușor Dan spune ca in Capitala exista mari șanse ca Targul de Craciun sa aiba loc, insa a ținut sa precizeze ca acesta nu va fi subvenționat de Primaria Capitalei. Iar in ceea ce privește evenimentul de la Sibiu, aici totul este clar, va avea loc…

- Targul de Craciun din Piața Mare de la Sibiu, anulat anul trecut din cauza pandemiei, va avea loc in acest an, in perioada 26 noiembrie-2 ianuarie. Pentru a avea acces, oamenii trebuie sa prezinte certificatul verde Covid, au anunțat organizatorii. In ceea ce privește targul din Capitala, primarul Nicușor…