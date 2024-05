Primarul general, candidat pentru un nou mandat, a transmis, duminica, precizari juridice despre proiectul din Aleea Modrogan 1. ”Suspendarea Autorizatiei de Construire si a PUZ-ului in baza caruia s-a inceput investitia privata a intervenit in dosarul 32458/3/2021, dosar care a fost suspendat pana la solutionarea dosarului 11527/3/2022. Acest dosar in care s-a solicitat de asemenea anularea Autorizatiei de Construire a fost suspendat pe 21.11.2023 pana la solutionarea dosarului 34956/3/2021. Dosarul 34956/3/2021 este cel in care beneficiarii autorizatiei au cerut Anulare in parte PUZ Zone Construite…