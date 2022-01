Nicușor Dan, criticat de bucureșteni după ce a anunțat reabilitarea unei clădiri istorice. „Asta era prioritatea?” Reabilitarea Hanului Solacolu (foto), o cladire de peste un secol și jumatate, din centrul Bucureștiului, aflata in ruina nu a fost bine primita de catre bucureșteni. In opinia acestora, altele erau urgențele spre care trebuia sa se indrepte municipalitatea. „Avem unda verde pentru inceperea lucrarilor la Hanul Solacolu, una dintre cladirile-simbol din patrimoniul Bucureștiului, construita in 1859. Chestiunile financiare privind exproprierea au fost rezolvate, suma fiind consemnata in cont, deci Municipiul București devine proprietar, urmand sa fie incepute in curand lucrarile de punere in siguranța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Bojdeuca lui Ion Creanga si-a deschis ieri usa pentru 352 de vizitatori. Ziua de 4 ianuarie a fost prima si ultima zi din acest an in care a putut fi vizitat locul in care marele scriitor a dat viata povestilor si personajelor sale nemuritoare. Bojdeuca va intra intr-un amplu proces de reabilitare…

- Vamile din vestul țarii și aeroportul Otopeni au fost blocate in weekend de zecile de mii de romani care se intorc in țara de Sarbatori. Cea mai mare parte dintre aceștia sunt nevaccinați, iar medicii sunt obligați sa ii bage in carantina, conform legislației adoptate de autoritațile romane. Medicii…

- "Știm deja ca Omicon este o versiunea specializata in evadarea fața de imunitatea indusa de infectare și existau suspiciuni teoretice ca poate ocoli parțial și imunitatea indusa de vaccin. Incep sa apara datele despre capacitatea Omicron de a ocoli imunitatea indusa de vaccin care confirma aceste suspiciuni…

- Sorin Bontea e tare mandru de Iulian, baiatul lui in varsta de 24 de ani. Tanarul a mai bifat inca o reușita in viața lui profesionala, iar tatal lui s-a mandrit cu succesul fiului pe rețelele de socializare. Pe contul personal de Facebook, acolo unde e urmarit pe aproape doua milioane de fani, Sorin…

- Romania se afla pe un trend descendent al pandemiei de coronavirus, iar majoritatea județelor vor putea ieși din scenariul roșu pana de Craciun, potrivit unei prognoze facute de epidemiologul Octavian Jurma pe Facebook . Județul Sibiu va fi singurul unde situația epidemologica va fi mai dificila, iar…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, dupa eșecul Guvernului Cioloș in Parlament, ca iși „asuma deschiderea discuțiilor” cu toate partidele partidele parlamentare, cu excepția AUR, pentru a crea rapid o majoritate parlamentara. El susține, pe Facebook, Cițu ca ”soluția este un nou guvern format in…

- „2.347 persoane au murit in ultimele 7 zile. Oboseala si apasarea acestui plin val 4 par sa ne spulbere si ultima farama de energie.Se lupta pe toate fronturile, cu toate resursele, cu toata bunavointa.Nu mai suntem goi in fata bolii, asa cum eram la inceputul anului 2020. Stim care sunt riscurile……

- „Ambulanțele filmate in fața spitalelor COVID sunt, de fapt, goale”, susțin sute de profiluri de Facebook, in ultimele zile, la comentariile postate pe zeci de site-uri. Mesajul beneficiaza de o sincronizare impecabila, el a aparut foarte repede in multe locuri. Ambulanțele sunt o butaforie. Morții…