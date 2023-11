Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a inceput instalarea bradului de Craciun din Piata Constitutiei. Acesta va avea o inaltime de 30 de metri si va fi „cel mai spectaculos brad” de la un targ de Craciun din Romania, scrie primarul general pe Facebook. Pomul de Craciun va fi imbracat…

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca a emis autorizatia de construire pentru o serie de lucrari care vizeaza reconfigurarea imobilului din Calea Victoriei nr. 15, cladire care a gazduit Bancorex.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat, ieri, faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru.Vezi și: PSD muta inainte de anul electoral - A luat inca un primar de municipiu și negocierile continua…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca vor fi modernizate 30 de spatii de joaca si de fitness in parcurile din Capitala. Vor beneficia de aceste modernizari Parcul Floreasca, Parcul Regele Mihai I, Parcul Izvor, Parcul Tineretului, Parcul Baneasa, Parcul Bordei, Parcul Carol, Parcul Circul de Stat,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a inaugurat circulația pe Pasajul Ghica. Acesta este prevazut cu 4 benzi dispuse pe doua sensuri de mers și o banda de incadrare, dar și parcari la baza podului. Valoarea lucrarilor de proiectare și execuție se ridica la 110.000.000."Sunt bucuros…

- Confruntandu-se cu o datorie semnificativa catre Electrocentrale București (Elcen), compania Termoenergetica se afla in mijlocul unei dezbateri complexe. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit ca datoria se ridica la cateva sute de milioane de lei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat luni ca datoria curenta a Bucurestiului este zero, iar datoria pe termen lung este de 3 miliarde de lei. "In acest moment datoria curenta este zero. Datoria pe termen lung este 3 miliarde de lei. (...) Toate statele, toate primariile au datorii…