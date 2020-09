Nicușor Dan atacă în meciul cu Gabriela Firea și face "harta cumetriilor" din Primăria Capitalei Nicușor Dan se repliaza în razboiul de campanie cu Gabriela Firea. Dupa ce în spațiul public au aparut înregistrari în urma carora primarul PSD al Capitalei l-a acuzat pe candidatul dreptei ca ia bani de la interlopi, Nicușor Dan a prezentat, miercuri, o lista cu 33 de nume care, în opinia sa, arata ca Bucureștiul &"este administrat pe baza de cumetrie&".



&"Sunt promovați oameni care, fie sunt oameni de încredere, fie sunt neamuri, fie sunt parteneri de afaceri, fie sunt copii de vecini, de neamuri, de parteneri de afaceri. Oamenii aceștia nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

