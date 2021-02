Stiri pe aceeasi tema

- Cartiere importante din Capitala, din apropierea lacurilor, a raului Dambovita, dar si cartiere rezidentiale, nou construite, prezinta miscari semnificative de tasare si ridicare in ultimii 3 ani. Conform unei analize in profunzime din satelit realizate de catre Sixense Romania, citata de adevarul.ro,…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- In noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada va avea peste 15 centimetri in Capitala. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi noros iar in cursul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei de luni vor…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca iluminatul festiv in Capitala va fi aprins de luni, 7 decembrie, deși inițial susținea ca este o pierdere de bani acest lucru. El a declarat, azi, dupa ce a votat, ca nu a facut acest demers mai devreme intrucat nu a vrut sa fie interpretat drept…