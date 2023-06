Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de armare la Pasajul Doamna Ghica au inceput, iar in aproximativ doua saptamani va incepe betonarea, a anunțat marți primarul Capitalei, Nicușor Dan. Edilul general a adaugat ca pasajul va fi deschis circulatiei din toamna.

- In urmatoarea perioada, circulația pirculatia pietonala din Parcul Tineretului, din București, va fi restricționata. Chiar primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca se vor incepe lucrarile de reparații la podul din parc. Cat va dura procesul de reabilitare.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prezent sambata la evenimentul "Strazi deschise", a anuntat ca acesta se va desfasura in fiecare sfarsit de saptamana, pana in luna octombrie, dar si ca in acest an nu mai este permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei. Pista de biciclete de pe Calea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri, 31 martie, pe Facebook, ca Podul Mare din Parcul Cișmigiu a fost reabilitat. Anunțul privind inceperea lucrarilor a fost facut pe 4 august 2022. Libertatea scria atunci ca trecusera 14 luni de cand ziarul relatase pentru prima data despre…

- ”Suntem in termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la inceputul acestei toamne o sa se circule pe pod si, incepand de sambata, o sa circule tramvaiul, o sa se reia circulatia tramvaiului”, a anuntat, miercuri, arimarul general al Capitalei,. Nicusor Dan, intr-o conferinta…

- Autoritatile din Bucuresti anunta, miercuri, ca s-a finalizat montarea tablierului metalic la Pasajul Doamna Ghica, iar de sambata va fi deschisa circulatia pentru tramvaie.Traficul rutier va fi reluat din toamna, intrucat mai sunt necesare lucrari. ”Lucrarile de investitii se fac cu bani, nu se…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este convins ca iarna viitoare va fi mai bine in Bucuresti, din punct de vedere al termoficarii si a explicat ca pe reteaua principala sunt problemele unde apar pierderi, dar ca sunt in lucru proiecte cu fonduri europene care vor rezolva situatia, anunța…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat sambata ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 15 generatoare necesare celor douasprezece tabere de sinistrati amenajate in salile de sport din Bucuresti, potrivit Agerpres.Nicusor Dan a scris, pe Facebook, ca achizitia de 1.050.000 de lei…