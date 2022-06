”Reincepem lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, sala din Piata Amzei. Am semnat toate documentele necesare astfel incat lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, una dintre cele mai apreciate institutii de cultura din Capitala, sa fie reluate, dupa mai bine de 10 ani de blocaje”, a anunta, joi, Nicusor Dan. Acesta a precizat ca este vorba de sala de spectacole din Piata Amzei, care este inchisa din 2009. Cladirea a fost construita in anul 1935, are aproximativ 2800 mp si e formata din 3 tronsoane, unul de 4 etaje si 2 de doua etaje. Sala are o capacitate de 250 locuri. …