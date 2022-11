Stiri pe aceeasi tema

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, joi seara, ca doar SOLARIS BUS & COACH a depus oferta in cadrul licitatiei pentru achizitia a o suta de troleibuze. Valoarea estimata a proiectului depaseste 273 de milioane de lei.

Primarul general al Capitalei a anuntat ca a inceput campania de sterilizare a pisicilor fara stapan, derulata de catre PMB, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA). Edilul a adaugat ca aceasta campanie se deruleaza conform proiectului votat de cetateni si declarat castigator…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei, potrivit Agerpres.…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a fost demarata procedura de achizitie pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent Drumului Radial 9, care va realiza legatura intre localitatea Vidra si Municipiul Bucuresti.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, revine asupra declarației ca medicul i-a recomandat sotiei sale „sa tina mai frig in casa" pentru bebelușul lor, el susținand ca in niciun caz nu a vrut sa sugereze ca populația va trebui sa ia masuri drastice și ca acea afirmație a fost „o nuanța" din…

Copil ranit de o statuie: Nicușor Dan demite un angajat al Primariei Foto: www.facebook.com/PMBucuresti. Șeful Serviciului Sanatate și Securitate în Munca din cadrul Primariei Municipiului București a fost înlocuit pentru deficiențe în activitate, a anunțat primarul Capitalei.…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat certificatul de urbanism pentru reparatia capitala a monumentului Fantana Gheorghe Grigorie Cantacuzino, din Parcul Carol.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a semnat contractul pentru repararea și mentenanța acoperișului Arenei Naționale, dupa ce, timp de 11 ani nu a beneficiat de niciun fel de intreținere specializata.