Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca are "un mare respect" pentru calitatile de om politic ale liderul liberal Ludovic Orban si ca acesta are meritul de a fi stabilizat PNL in 2017, dar si de a contribui la schimbarea Guvernului Dancila si a administratiei Bucurestiului. Intrebat daca Ludovic Orban ar trebui sa ramana presedinte al PNL, Nicusor Dan a precizat, pentru Digi 24, ca aceasta este o dezbatere interna a Partidului National Liberal. "Este o dezbatere interna pe care PNL o are. In opinia mea, Ludovic Orban are trei mari merite. Unu, ca a stabilizat partidul acesta…