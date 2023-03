Stiri pe aceeasi tema

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Situația din Bakhmut a fost „stabilizata", deoarece forțele rusești „nu au realizat nimic", susține un expert militar ucrainean, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O unitate ucraineana care opereaza drone de recunoastere, cu baza in Bahmut, a primit ordin sa paraseasca orasul asediat din estul tarii, a declarat comandantul acesteia intr-un videoclip postat vineri pe Telegram, relateaza CNN și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a lansat in SEAP o consultare de piata a caietului de sarcini pentru modernizarea a 15 km de retea de termoficare ce apartine SACET Bucuresti. Data limita pentru depunerea ofertelor este 1 martie, a adaugat edilul general, potrivit news.ro. Fii la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti o situatie "extrem de dificila" in est, in fata trupelor ruse, care au castigat teren in ultimele saptamani, in special langa Bahmut, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O sursa rusa, probabil din interiorul Wagner, citata de site-ul de monitorizare a situației din Rusia „Russian Criminal” și preluata de contul de Twitter @ChrisO_wiki, a descris in detaliu tehnica de asalt a „valurilor umane” folosita de gruparea paramilitara la Bahmut și Soledar. Fii la curent…

- Primaria Capitalei a lansat in SEAP procedura de achizitie a serviciilor de expertizare tehnica a Pasajului Basarab, astfel incat, dupa mai mult de un deceniu, receptia acestui obiectiv de investitii sa poata fi finalizata, a anuntat, joi, primarul Nicusor Dan. Fii la curent cu cele mai noi…