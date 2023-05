Nicușor Dan a lăsat jumătate de București fără apă caldă Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut o avarie, dar care va fi rezolvata in cel mult doua zile, relateaza News.ro. Sistemul de termoficare are doua componente, productia si transportul. Ministerul Energiei se ocupa prin Elcen de productie, noi ne ocupam de transport. Pentru ca instalatia este veche, in cursul verii cele 4 mari CET-uri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca CET Progresul si CET Grozavesti sunt in revizie, iar la CET Sud a aparut o avarie, care urmeaza sa fie remediata in una - doua zile. El a precizat ca, din acest motiv, populatia din sectoarele 2, 3 si 4 este afectata de lipsa apei calde, scrie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut o avarie, dar care va fi rezolvata in cel mult doua zile. Nicusor Dan a adaugat ca iarna care tocmai a trecut a fost mai bine…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ca cele mai mari probleme și pierderi apar pe rețeaua principala. De asemenea, acesta a mai afirmat ca in momentul de fața, exista in lucru proiecte cu fonduri europene care vor duce la remedierea acestei probleme.„Avem o retea care are cam 1.000…

