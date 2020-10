Nicușor Dan a găsit DEZASTRU la Primăria Capitalei: Firea a depășit limita de buget. Sunt datorii colosale Noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan , susține ca deja primește mesaje din partea angajaților din instituție in privința neregulilor identificate de ei. Intrebat daca are de gand sa mearga și mai departe dupa finalizarea verificarilor la Primaria București, Nicușor Dan a raspuns: „Fara discuție. Vreau sa spun ca o sa fiu intr-o poziție mult mai buna decat au fost cei trei oameni trimiși de ministrul de Finanțe in control, pentru ca o sa fiu primar, o sa am acces la toate actele și deja, inca din poziția aceasta intermediara in care sunt in acest moment, au inceput sa imi scrie oameni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

