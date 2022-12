Stiri pe aceeasi tema

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Dorin Cocos, care avea in prima instanta o condamnare de trei ani inchisoare pentru trafic de influenta intr-un dosar privind retrocedari ilegale la ANRP, deoarece faptele s-au prescris.

Fostul actionar majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal, anunța Agerpres.

Fostul deputat Vlad Cosma a atacat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) soluția privind achitarea in prima instanța a lui Mircea Negulescu, exclus din magistratura pentru acuzații deosebit de grave, noteaza phonline.ro.

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand reacționeaza dupa ce ANI a acuzat-o de conflict de interese administrativ si incompatibilitate si anunta ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Senatoarea USR de București, Anca Dragu, acuza actuala coaliție de guvernamant ca, prin indolența ministrului de justiție, a permis golul legislativ prin care Inalta Curte de Casație și Justiție a putut da o decizie prin care 557 de doare penale vor fi clasate, cu un prejudiciu estimat de peste 1,

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, afirma ca nu este rasist si nu face discriminari, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a respins definitiv contestatia impotriva unei amenzi aplicate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, cererea Elenei Udrea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul de lege care a permis anterior ICCJ sa ceara un aviz de la CJUE. In baza avizului CJUE, ICCJ a respins contestația in anulare formulata de Udrea in dosarul Gala Bute.

Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, la mijlocul acestei luni, o solicitare depusa de Macici N. Nicolae pentru tatal sau decedat Macici E. Nicolae, fost general al Armatei Romane in perioada Celui De-Al Doilea Razboi Mondial: