Președinta interimara a Senatului, Alina-Ștefania Gorghiu, a avut o intrevedere, miercuri, cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu.

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, il va convoca pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, pentru a cere explicații in urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care a provocat pana de curent in Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat ministrul Afacerilor…

- Intr-o buna zi, Republica Moldova va reuși sa devina stat membru al UE și va face Europa mai puternica. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologii sai roman, francez și german organizate la Paris dupa…

- Germania doneaza vineri, 18 noiembrie, 40 de milioane de euro Republicii Moldova pentru depașirea crizei energetice. Banii vor ajunge direct la oameni prin factura la energie.Dupa majorarea substanțiala a tarifelor la agenții energetici, pe fondul razboiului din Ucraina, Guvernul de la Chișinau…

- In perioada 21-22 noiembrie, o delegația a Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului Republicii Croația se va afla intr-o vizita la Chișinau. Parlamentarii croați vor avea intrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu deputații din Comisia politica externa și integrare europeana…

- Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a avut o intrevedere cu ambasadoarea Estoniei in Republica Moldova, cu reședința la București, Ingrid Kressel Vinciguerra.

- Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, a evitat sa ofere detalii despre discutiile pe care le-a avut cu Nicu Popescu la sediul Ministerului de Externe, unde a fost convocat in aceasta dimineata. Fiind intrebat daca rachetele lansate de Rusia asupra Ucrainei reprezinta un pericol la…

- Peste 3 800 de persoane, in cea mai mare parte moldoveni ce dețin și cetațenia Federației Ruse, au intrat in Republica Moldova dupa data de 21 septembrie, cand a fost anunțata o mobilizare militara partiala in Rusia . Datele au fost prezentate vineri de șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, transmite…