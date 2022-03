Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a propus Cabinetului Ciuca limitarea tarifelor RCA pe o perioada limitata pentru ca actorii din piața de asigurari nu au avansat niciun fel de soluție in acest sens, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu, in cadrul unei conferințe organizata de Institutul de…

- Proiectul de Hotarare de Guvern privind limitarea, pe o perioada limitata, a tarifelor RCA va fi aprobata in perioada imediat urmatoare, insa ar fi fost de dorit ca piata sa fie cea care sa regleze tarifele, a declarat, joi, la o conferinta organizata de Institutul de Studii Financiare, presedintele…

- Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, cresterea nivelului de constientizare cu privire la importanta educatiei financiare atat la nivelul corpului didactic, cat si la nivelul elevilor si studentilor, precum si imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor la notiuni…

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…

- Tinerii romani continua sa aleaga studiile in strainatate și nu se lasa descurajați de pandemie sau de Brexit. Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia sunt top 5 țari preferate de studenții care au aplicat pentru creditele de studii oferite de FINS, iar costurile reprezinta, de cele mai…

- “In ziua in care in mod normal copiii ar fi inceput scoala dupa saptamana de vacanta petrecuta si in statiunile de schi din Romania, Asociatia Transportatorilor pe Cablu din Romania (ATCR) si Alianta pentru Turism (APT) isi exprima profunda nemultumire fata de deciziile luate de catre Ministerul Educatiei…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu doar 261 mai putin decat in ziua anterioara, potrivit anuntului facut miercuri de autoritati. In acelasi interval au fost raportate de catre INSP 44 de decese, din care 38 au fost nevaccinati.…