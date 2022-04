Stiri pe aceeasi tema

- Mai nou, bucureștenii au șansa sa se deplaseze ca milionarii! O cunoscuta firma de transport public face posibil visul multora, la un preț pe masura opulenței celebrului producator de automobile de lux: a bagat in flota sa de taxiuri un exclusivist Rolls Royce Ghost. Ineditul taxi, o limuzina al carei…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…

- Un barbat care fusese rapit de membrii temutului clan Chira, de la marginea Capitalei, a fost salvat dupa o intervenție spectaculoasa a polițiștilor. Victima a fost sechestrata și torturata cu bestialitate, dupa ce rapitorii au batut-o și i-au facut șocuri electrice.

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, a transmis duminica Metrorex, intr-un comunicat, dupa ce au aparut informații ca este posibila declanșarea unei greve și la metrou, singurul mijloc de transport in comun care funcționeaza in București,…

- Cu zece ani in urma incepea sa se puna in miscare cel mai mare proiect al Iasului de la acea vreme, unul menit sa lege orasul si regiunea din jur cu lumea. Pana atunci, administratia judetului nu a parut interesata de o deschidere spre Europa. De altfel, cine avea de mers spre Vest putea sa o faca in…

- Vasile Petrariu, liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti (STB) a declarat, joi, ca soferii STB vor relua munca doar cand directorul general al STB va fi demis de Consiliul de Administratie. El a precizat ca la negocieri, fara el nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor,…