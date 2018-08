Nicoleta Scarlat, Eisberg, despre provocarile unui business de 10 mil. euro cu... salata

Stiri pe aceeasi tema

- Salate de vara recomandate de chef Nicolai Tand. Urmand rețetele indragitului bucatar care e vedeta la Antena 1 și la Antena Stars, dar și patron de restaurant și viitor deținator de pensiune in Maramureș , vei pregati niște mese ușoare, insa pline de gust, bune in zilele caniculare și prietenoase cu…

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a oferit prima reactie din tabara campioanei dupa aflarea adversarei din preliminariile Ligii Campionilor. Fostul atacant priveste cu optimism aceasta dubla, dar e constient ca echipa pe care o reprezinta mai are nevoie de intariri pentru a putea…

- Surpriza de proportii pentru minerii de la cariera Husnicioara din judetul Mehedinti. Directorul general al CE Oltenia, Sorinel Boza, a facut vineri, 15 iunie, o vizita neanuntata in cariera, luandu-i prin surprindere atat pe salari...

- Lucrarile de reparatii pe DN 1C Dej – Baia Mare, demarate la sfarsitul lunii mai, vor fi finalizate in cursul lunii august 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al companiei, Narcis Neaga, a inspectat lucrarile de remediere a problemelor…

- Se va intampla in cadrul Festivalul Informal de Carte Oradea care va avea loc in perioada 22-24 iunie.Este un proiect marca Asociația Good Life Performers și Mark C. Lukacs, coordonator al proiectului CititORADEA și director artistic al FICO. Festivalul este ultima etapa a proiectului CititORADEA…

- Palatul Elysee, palatul prezidential francez, intentioneaza sa creeze o marca proprie, conform informatiei furnizate de cotidianul Lettre A. Directorul de cabinet de la Elysee, Patrick Strzoda, a depus la sfarsitul lunii mai o noua marca la INPI (Oficiul de inregistrare a marcilor) numita "Elysee-Presedintia…

- Directorul general adjunct al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Constantin Birca, a sustinut, joi, in cadrul unei intalniri cu producatorii agricoli din judet, importanta asocierii acestora. El a declarat ca prin asocierea in organizatii de producatori recunoscute, grupuri…

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a stabilit un nou record de pasageri, fiind pentru prima data când ajunge la pasagerul un milion în luna mai a anului. Aeroportul a sarbatorit joi, 24 mai, pasagerul cu numarul un milion înregistrat…