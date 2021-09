Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea marti, 7 septembrie, consultari politice cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe si integrarii europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, care se va afla intr-o vizita oficiala in Romania, la invitatia omologului de la Bucuresti.…

- Vesti bune din Italia, acolo unde s-a disputat Liga Campionilor la minifotbal. Mai exact in Misano, unde ceel mai bune formatii din Europa s-au intrecut pentru ravnitul trofeu. „Felicitari MAV Glissando Timișoara, noua campioana europeana la nivel de Old Boys (jucatori +40 de ani)”, a fost anuntul facut…

- Lipsite de politici de investitii, marile companii din energie sunt „scoli de pregatire de cadre pentru activul de partid“, spune Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, membru in boardul Institutului European pentru Teh­nologie si Inovare (EIT). Declaratia vine in contextul in care Romania…

- Marile companii din energie sunt „scoli de pregatire de cadre pentru activul de partid“, a declarat pentru ZF Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, membru in boardul Institutului European pentru Tehnologie si Inovare (EIT).

- Romania se afla alaturi de bulgari și turci la coada salariior in Europa. De asemenea, platim mai mult pentru kilogramul de carne, de lapte, branza și oua decat polonezii sau muntenegrenii. Prețurile de la noi le depașesc pe cele din Lituania, Cehia, Ungaria și inca alte cateva state, arata datelor…

- 3Pillar Global, una din firmele de top din industria dezvoltarii de produse digitale inovatoare, cu birouri in Romania in Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, și-a anunțat astazi extinderea in Europa, odata cu deschiderea unui nou centru de dezvoltare in Chișinau – Republica Moldova. Dupa extinderea cu succes…

- (P) Top Influenceri de pe Instagram din Romania in anul 2021 Platforma de social media numita Instagram a avut un succes uriaș in Europa in ultimii ani. Totodată, la fel ca în cazul site-urilor de pacanele online, Instagram a înregistrat un număr foarte mare de utilizatori…

- Nu am rezolvat înca o criza economica care dateaza de mai bine de un deceniu, ma refer la criza financiara, a declarat profesorul Daniel Daianu, cu ocazia lansarii carții “Economia și pandemia. Ce urmeaza?”. „Noi ce am facut? Am introdus morfina în sisteme. Noi nu am redus…