Nicole Cherry și rareș colaboreaza din nou pentru o piesa cu ritm vibrant și vibe latino. ,,Nopțile nedormite” aduce in prim plan povestea personajelor principale din ,,Romina VTM”, film ce va putea fi vizionat in cinematografe incepand cu 2 ianuarie 2023. Piesa vorbește despre insecuritațile fetei in legatura cu sentimentele celui ce ii cutreiera mereu gandurile. Pe de cealalta parte, personajul masculin trebuie sa iși ia rolul de a o asigura ca totul va fi bine intre ei. ,, e despre o stare prin care am trecut cu siguranța toți, macar o data in viața, atunci cand nu suntem siguri de sentimentele…