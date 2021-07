Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila este in ultimul trimestru de sarcina și a vrut sa se bucure pe ultima suta de metri de experiența frumoasa de femeie insarcinata, astfel ca a ales sa plece alaturi de soțul sau intr-o vacanța in Bulgaria. Viitoarea mamica a povestit pe Instagram ce probleme a intampinat in țara vecina,…

- Oana Roman a impresionat o țara intreaga cu schimbarile frecvente din viața sa, astfel ca printre acestea se numara și stitul sanatos pe care l-a abordat in alimentația ei. Vedeta a slabit considerabil și a ținut sa impatașeasca cu fanii care este ritualul ei pentru a se menține in forma. Oana a dezvaluit…

- Gabriela Prisacariu Oțil și Dani Oțil, matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani, vor deveni in curand parinți pentru prima data. Cei doi tineri insuraței fac acum pregatirile necesare pentru camera bebelușului.

- Oana Roman le-a spus fanilor de pe Instagram ca in toamna va fi supusa unei intervenții chirurgicale. Vedeta urmeaza sa ajunga pe masa de operație pentru ca are un complex de care vrea sa scape in cel mai scurt timp.

- Kim Kardashian (40 de ani) a dezvaluit recent ca are o problema de sanatate cu care se confrunta de mult timp. Vedeta are psoriazis și a explicat intr-o postare pe rețelele de socializare cum a invațat sa traiasca zi de zi cu aceasta afecțiune. Kim Kardashian iși ascunde urmele afecțiunii aplicand pe…

- Laura Cosoi a nascut in urma cu opt luni al doilea copil. Fetița crește pe zi ce trece, iar mamica a dezvaluit acum ca ea continua sa o alapteze. Susține ca exista beneficii și pentru copil, dar și pentru mamica. Vedeta in varsta de 39 de ani este mama a doua fetițe. Rita a venit prima pe lume, iar…

- Adelina Pestritu trece printr-o situatie complicata: contul ei de Instagram a disparut. Vedeta a publicat un mesaj de pe contul sotului ei, Virgil Steblea, si si-a anuntat fanii cu privire la aceasta problema.