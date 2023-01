Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (29 de ani), proaspat campion in China cu Wuhan Three Towns, este pe lista lui Beșiktaș pentru un transfer in iarna. Cel mai bun fotbalist roman din 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor este dorit de antrenorul Senol Guneș. Mai mult, turcul il vrea pe Stanciu in locul lui Dele Alli, potrivit…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), Fotbalistul Roman al Anului 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor, ar putea reveni la Slavia Praga la finalul acestui an! Clubul din Republica Ceha negociaza cu Wuhan Three Towns readucerea mijlocașului roman. In martie 2022, Nicolae Stanciu a facut pasul de la Slavia Praga…

- GALA GSP 2022. Nicolae Stanciu (29 de ani), mijlocaș la Wuhan Three Towns, in China, este Fotbalistul Roman al Anului 2022, ales in urma celei mai respectate anchete de final de an din sportul romanesc. ...

- Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, dorit la CFR Cluj. La ce salariu trebuie sa renunțe pentru a juca in Romania Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, este dorit la Cluj, la campioana Romaniei la Fotbal, CFR Cluj. Insa, mijlocașul de 29 de ani are un sezon foarte bun in China, la formația…

- Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat ca vrea sa il transfere pe Nicolae Stanciu, mijlocașul roman de la Wuhan Three Towns. Plecat in China la inceputul acestui an, Stanciu și-ar dori sa se intoarca in Europa, iar CFR Cluj ar fi o varianta, dupa cum anunța Varga. Patronul clujenilor l-a dorit…

- Nicolae Stanciu a marcat unul dintre golurile carierei, in ultima etapa din China. Mijlocașul roman a deschis scorul in confruntarea dintre Wuhan Three Towns, echipa sa, și Guangzhou City. Nicolae Stanciu a ajuns la 8 goluri marcate, de la transferul sau in China. Mijlocașul a mai contribuit cu pasa…

- Edi Iordanescu, selecționerul echipei naționale, i-a recomandat lui Nicolae Stanciu sa se transfere in Europa. Ajuns in martie in China, la Wuhan Three Towns, mijlocașul in varsta de 29 de ani ar fi mai aproape de prima reprezentativa daca ar evolua la o grupare din Europa, e de parere selecționerul,…

- Ajuns in martie in China, la Wuhan Three Towns, mijlocașul Nicolae Stanciu (29 de ani) ar putea reveni in Europa in aceasta iarna. Dupa aproape un an in China, Nicolae Stanciu s-ar putea intoarce in Europa, dupa cum iși dorește agentul sau, Anamaria Prodan. VIDEO Anamaria Prodan vrea sa-l transfere…