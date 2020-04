Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara se afla in plin proces de reabilitare a trotuarelor din centrul orașului, marea majoritate fiind sparte pentru a putea fi duse cablurile aeriene in subteran. Nicolae Robu anunța, in luna februarie, ca timișorenii vor avea parte de ”trotuare superbe” in zona centrala a Timișoarei,…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- "Respecta imaginea farfuriei echilibrate la fiecare masa½ din farfurie - legume (cat mai diverse si culorate)¼ din farfurie - carbohidrati sau garnitura (cartofi, paste, orez, mamaliga, cartof dulce, quinoa, bulgur etc.), de preferat in forma integrala¼ din farfurie - proteina de natura…

- O actiune desfasurata vineri de catre Politia Româna la nivel national a adus retinerea a peste 600 de carnete de conducere, demonstrând astfel din nou cât de haotic se circula pe drumurile din România. Zeci de soferi au fost prinsi cu viteze mult mai mari, depasiri în…

- Conducerea Spitalului Municipal Blaj a decis sa restricționeze complet accesul tuturor vizitatorilor in toate secțiile spitalicești. Masura se aplica și aparținatorilor persoanelor internate, a anunțat managerul instituției, Iacob Suciu. Decizia a fost luata la recomandarea Direcției de Sanatate Publica…

- Masuri luate de autoritațile de sanatate publica din Buzau in contextul epidemiei de coronavirus din China. Persoanele care se intorc din China la Buzau, dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, vor fi izolate intr-un centru special, deschis intr-o fosta tabara școlara.Dupa ce la Buzau au…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan este de parere ca PSD: "Incearca sa-și joace ultima lor carte, sa joace pe murdarirea imaginii Romaniei pe plan extern, pe care oricum au facut-o zob in ultimii ani de zile.(...) Sunt locuri unde PSD inca reușește sa manipuleze, au reușit in cadrul Comisiei…

- In cursul zilei de luni 20.01.2020, Apa CTTA sucursala Alba Iulia a avut o lucrare de intervenție la rețeaua de alimentare cu apa potabila pe Calea Moților (tronsonul cuprins intre str. Aurel Vlaicu și str. Gemina). In urma acestei intervenții carosabilul a fost afectat pe banda a doua a sensului de…